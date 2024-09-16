Записку с угрозами оставили автовладельцам во дворе многоэтажки в Краснодаре

Инцидент произошел в одном из дворов на улице Красной в кубанской столице.

В соцсетях местные жители разместили видеозапись, на которой запечатлен мужчина в темной одежде и кепке, который подходит к машинам и оставляет их владельцам записки с угрозами. В тексте записки содержится требование перевести деньги по указанному номеру, в противном случае злоумышленник обещал поцарапать машину и проткнуть шины.

В полиции Краснодара уже заинтересовались этим случаем.

«Инициировали проверку на основании выявленной в сети интернет информации о письменных угрозах, оставленных автовладельцам на улице Красной. Устанавливается личность мужчины, оставившего записки с требованием о переводе денег за не повреждение транспортных средств, а также сами собственники машин», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.

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