Полиция Кубани ищет коллекторов, оставивших канистру с бензином у частного дома

Инцидент произошел днем 7 июля около одного из домов в станице Новотитаровской Динского района.

О произошедшем сообщили в соцсетях местные жители. По их словам, около 12:00 неизвестные оставили венок с запиской и канистру с бензином у дома одного из жителей. На венке неизвестные оставили записку с текстом, в котором говорит о том, что если мужчина по имени Александр не вернет долг, то «будете гореть». По словам жителей дома, они не знают такого человека и теперь опасаются за свои жизни.

В полиции уже обратили внимание на этот пост в соцсетях.

«Материал зарегистрирован в ОМВД России по Динскому району. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность злоумышленника. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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