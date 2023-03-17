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Бастрыкин поручил проверить информацию о коллекторах, угрожающих жительнице Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-poruchil-proverit-informatsiyu-o-kollektorah-ugrozhayushhih-zhitelnitse-krasnodara
Бастрыкин поручил проверить информацию о коллекторах, угрожающих жительнице Краснодара
Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы президента РФ

Ранее женщина рассказала в соцсетях, что неизвестные коллекторы угрожают ей групповым изнасилованием из-за несуществующего долга.

По ее словам, в мае прошлого года она брала микрозайм на сумму 10 тыс. рублей. Она вернула долг в течение месяца. Однако спустя некоторое время ей и ее знакомым начали звонить коллекторы и требовать вернуть долг в размере 30 тыс. рублей.

Коллекторы угрожают девушке групповым изнасилованием и размещением ее фотографий на запрещенных сайтах интим-услуг. Девушка сильно переживает за себя и своего ребенка и попросила о помощи.

На эту информацию обратили внимание в Центральном аппарате Следственного комитета РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СКР Андрею Маслову установить обстоятельства произошедшего и предоставить доклад, сообщает пресс-служба СК РФ.

Читайте также: в Госдуме предложили запретить работу коллекторов в РФ. По словам авторов инициативы, запрет на работу коллекторских агентств не только защитит права людей, попавших в трудную финансовую ситуацию, но и позволит освободить большое число людей для работы на производствах.

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