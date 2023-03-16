Запирала в темном туалете и избивала: воспитателю детсада дали 4 года колонии за издевательства над детьми в Сочи

Приговор бывшему воспитателю детского сада № 126 в марте вынес Лазаревский районный суд.

По данным следствия, 18 августа 2021 женщина заперла одного из воспитанников в туалете и выключила свет. Ребенок провел там более 30 минут. Кроме того, в период с 18 августа 2021 года по 1 марта 2022 года воспитатель систематически избивала детей и применяла к ним психологическое насилие. Поводом для этого становились неправильное выполнение заданий и непослушание. Установлено, что она била воспитанников руками и бумажными листами по лицу ушам, выкручивала уши, таскала за руки и ударяла об стол.

На женщину было заведено уголовное дело. На суде подозреваемая полностью признала свою вину и отказалась от дачи показаний. Суд приговорил женщину к четырем годам в колонии общего режима. Также ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на четыре года.

Реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком, родившемся в 2018 году, 14 лет. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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