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Запирала в темном туалете и избивала: воспитателю детсада дали 4 года колонии за издевательства над детьми в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapirala-v-temnom-tualete-i-izbivala-vospitatelyu-detsada-dali-4-goda-kolonii-za-izdevatelstva-nad-detmi-v-sochi
Запирала в темном туалете и избивала: воспитателю детсада дали 4 года колонии за издевательства над детьми в Сочи
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Приговор бывшему воспитателю детского сада № 126 в марте вынес Лазаревский районный суд.

По данным следствия, 18 августа 2021 женщина заперла одного из воспитанников в туалете и выключила свет. Ребенок провел там более 30 минут. Кроме того, в период с 18 августа 2021 года по 1 марта 2022 года воспитатель систематически избивала детей и применяла к ним психологическое насилие. Поводом для этого становились неправильное выполнение заданий и непослушание. Установлено, что она била воспитанников руками и бумажными листами по лицу ушам, выкручивала уши, таскала за руки и ударяла об стол.

На женщину было заведено уголовное дело. На суде подозреваемая полностью признала свою вину и отказалась от дачи показаний. Суд приговорил женщину к четырем годам в колонии общего режима. Также ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на четыре года.

Реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком, родившемся в 2018 году, 14 лет. Приговор  в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи закрыли частный детский сад, в котором избивали детей.

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