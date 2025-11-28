Запертых в квартире животных пытаются жильцы многоэтажки в Краснодаре

Жильцы краснодарской многоэтажки пытаются спасти кошку и собаку, которые уже пятый день заперты в квартире без еды и воды. Хозяина нет почти неделю, а из-за двери доносится собачий лай.

По словам жильцов, жалобный вой собаки слышно уже пятый день. Наталья Михалева рассказала, что хозяина квартиры не видно еще дольше. Жители спешат на помощь и собирают свой местный спасательный отряд.

«Она не замолкает. В дверь начали подкладывать записки собственникам, чтобы они увидели. Может они не читают чат, может их там нет, но записки эти остаются нетронутыми», — делится жилец дома Наталья Михалева.

«Воет очень протяжно, жалобно. Будет страшно, если там что-то криминальное», — говорит жилец дома Надежда Подаревская.

Освободить животных из плена пытаются всеми силами. На помощь приехали и спасатели, но без видимых причин вскрывать квартиру им нельзя.

— Если там запаха дыма нет, мы не имеем права вскрывать дверь. Если полиция приедет и даст добро — мы вскроем.

Неравнодушные придумывают самые разные способы спасения. Новый нашли жители на общем балконе.

«Совместными усилиями спасают животных от голода и жажды. Длинную трубу просовывают в приоткрытое окно, наливают воду, чтобы животные смогли хоть что-то выпить», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Дарья Остапец.

Таким способом и подкармливают животных. В окне жители видели не только крупную собаку, но и кошку. С помощью удочек и других приспособлений соседи кидают в запертую квартиру еду. На вопрос, где хозяин, ответила его мать.

«Жителям не стоит волноваться, сегодня сын приезжает домой. Он ездил на заработки, а жена, с которой он живет, она тоже, видимо, с утра до вечера на работе, она учительница. Я так понимаю, что вчера ее не было. Говорили, что пять дней собака и кошка без еды и воды — такого быть не может. В любом случае мой сын сегодня приедет домой и разберется с этой ситуацией», — рассказывает мать хозяина квартиры Ирина.

Разбирается с этой ситуацией и полиция. Правоохранители проводят проверку, пока они не нашли доказательств жесткого обращения с животными. В этом случае квартиру вскрывать нельзя.

