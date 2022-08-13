Запасы на зиму: диетолог рассказал, как не испортить состав овощей при заготовке

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Заготовка овощей на зиму часто сопровождается изменением их состава. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как сохранить овощи полезными.

Обычно при заготовке овощи солят, квасят или маринуют. Однако это не лучшее решение, считает диетолог.

«Консервирование продуктов, выращенных летом на огороде, это не очень полезное дело. Мы не создаем полезный для здоровья продукт, если используем в качестве консерванта соль. Исключение, может быть, составляет сквашивание капусты или бочковой посол огурцов, потому что при этом появляются у продукта и плезные свойства, связанные с бифидо- и лактобактериями. Но избыток соли в консервированном продукте – это проблема», — рассказал Гинзбург.

Он отметил, что избыток соли приводит к развитию гипертонической болезни. Поэтому лучше не солить или квасить овощи, а замораживать их.

«Лучше не консервировать летние овощи, а замораживать. В этом случае хотя бы ничего вредного не появляется в составе итогового продукта», – цитирует Гинзбурга радио Sputnik.

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