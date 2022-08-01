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На ярмарках в Краснодаре набор для борща дешевле на 30%, чем в среднем по России

Общество
01.08.2022 17:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-yarmarkah-v-krasnodare-nabor-dlya-borshha-deshevle-na-30-chem-v-srednem-po-rossii
На ярмарках в Краснодаре набор для борща дешевле на 30%, чем в среднем по России
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Эксперты провели рейды по ярмаркам выходного дня в краевом центре. Они выяснили, что «борщевой» набор стоит в Краснодаре 164 рубля.

Набор из картофеля, капусты, лука, свеклы и моркови в столице Кубани стоит меньше на 68 рублей, чем в среднем по стране.

Помимо этого, эксперты не нашли импортных продуктов на краснодарских ярмарках. Выявили высокий уровень организации торговли, общественный порядок и чистоту.

Покупателям и фермерам нравится формат проведения ярмарок, однако некоторые высказываются о нехватке мест. С этой проблемой в управление торговли Краснодара намерено обратиться Бюро расследований ОНФ. Его исполнительный директор Валерий Горюханов отметил, что увеличение числа прилавков будет способствовать росту качественной недорогой продукции, сообщает «Коммерсант».

Читайте также: в Краснодарском крае замедлился рост цен на овощи, автомобили и бытовую технику.

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