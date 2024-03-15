Запах газа на улице встревожил жителей Геленджика

Запах, напоминающий запах газа, ощущался в разных районах Геленджика вечером 15 марта.

МЦУ Геленджика запросили информацию по ситуации в управлении ГО и ЧС.

«Запах действительно напоминает запах газа. Однако причин для беспокойства нет. Это стоящие на рейде танкеры открыли шлюзы для продувки, а ветер пошел на город и принес запах», — цитирует МЦУ сообщение ведомства в Telegram.

Читайте также: громкий хлопок в небе вновь напугал жителей Краснодара.