Запах газа на улице встревожил жителей Геленджика
Происшествия
15.03.2024 19:31
Запах, напоминающий запах газа, ощущался в разных районах Геленджика вечером 15 марта.
МЦУ Геленджика запросили информацию по ситуации в управлении ГО и ЧС.
«Запах действительно напоминает запах газа. Однако причин для беспокойства нет. Это стоящие на рейде танкеры открыли шлюзы для продувки, а ветер пошел на город и принес запах», — цитирует МЦУ сообщение ведомства в Telegram.
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