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Запах газа на улице встревожил жителей Геленджика

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapah-gaza-na-ulitse-vstrevozhil-zhitelej-gelendzhika
Запах газа на улице встревожил жителей Геленджика
Фото t.me/mcu_gelen

Запах, напоминающий запах газа, ощущался в разных районах Геленджика вечером 15 марта.

МЦУ Геленджика запросили информацию по ситуации в управлении ГО и ЧС.

«Запах действительно напоминает запах газа. Однако причин для беспокойства нет. Это стоящие на рейде танкеры открыли шлюзы для продувки, а ветер пошел на город и принес запах», — цитирует МЦУ сообщение ведомства в Telegram.

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