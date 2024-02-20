Западный обход Краснодара занял 1 место по объемам продажи жилья среди улиц РФ

Только в декабре 2023 года люди купили около 80 тыс. кв. метров в многоэтажках на Западном обходе. Сейчас там в продаже находятся свыше 2 млн кв. метров жилья.

По оценкам экспертов, Западный обход занял 1 место среди улиц России по объем продажи недвижимости в 2023 году.

Общий объем строительства в Краснодаре составляет примерно 6,2 млн кв. метров. Более половины от этого объема приходится на Западный обход — 3,5 млн кв. метров.

Средняя стоимость 1 кв. метра в квартирах на Западном обходе сейчас составляет около 160 тыс. рублей. Сейчас дома на этой улице строят 15 компаний, пишет газета «Известия».

Читайте также: Краснодар стал лидером рейтинга по строительству квартир в России на начало года. На каждого жителя краевой столицы сейчас строится более 5 кв. м жилья, говорится в исследовании.