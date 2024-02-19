Краснодар стал лидером рейтинга по строительству квартир в России на начало года

Краснодар лидирует среди российских городов по объему строительства жилья на одного человека. На каждого жителя краевой столицы сейчас строится более 5 кв. м жилья, говорится в исследовании.

Эксперты связывают столь быструю застройку столицы Кубани с ее благоприятным климатом и близостью к морю. Согласно данным рейтинга, на начало 2024 года в Краснодаре строят 6 млн кв. м жилья.

Рост объема строительства жилья на душу населения также отметили в Тюмени и Владивостоке, где на каждого жителя приходится около 3-3,5 кв. м новой жилплощади, сообщает RT со ссылкой на РИА «Новости».

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