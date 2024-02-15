Кондратьев проверил сроки строительства соцобъектов на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел «час контроля» со своими заместителями, главами муниципалитетов и ведомств.

Вениамин Кондратьев сообщил о том, что 14 февраля в Мостовской районе открыли Центр единоборств, который станет новой точкой притяжении у местных детей.

«Мы договаривались, что такие спортивные комплексы откроются до конца года в каждом муниципалитете. Но в некоторых муниципалитетах их строительство задерживается. Такого быть не должно. Вопросы, которые мы здесь обсуждаем – это поручения жителей. Они знают о сроках и ждут. Главы муниципалитетов и руководители профильных ведомств будут нести за это персональную ответственность», — подчеркнул глава региона.

В этом году краевой департамент строительства реализует 117 объектов: 17 школ, 13 детсадов, 29 спортобъектов, в том числе 18 Центров единоборств, 33 объекта здравоохранения, 11 объектов инженерной инфраструктуры, 4 объекта пожарной безопасности. Губернатор поручил ежемесячно следить за ходом строительства социальных объектов.

Начальник управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации края Максим Туровец сообщил о том, что в станице Голубицкой под видом гостиницы строят апартаменты.

Вениамин Кондратьев отметил, что у Темрюкского района огромный потенциал, в него вкладывают многомиллиардные инвестиции и активно возводят инфраструктуру.

«Но не надо превращать Таманский полуостров в спальный район. Мы хотим сохранить наше побережье и на законодательном уровне поддерживаем инвесторов, которые строят современные гостиничные комплексы и развивают курортную отрасль в регионе. А с недобросовестными застройщиками, которые прикрываются инвестпроектами, разговор будет коротким», — сказал глава Кубани.

Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Александру Руппелю создать рабочую группу для проверки соблюдения условий инвестиционных соглашений при реализации курортных проектов.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков в свою очередь отметил, что разрешение на строительство и регистрация соглашений приостановлены, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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