Более 10 улиц на западе Краснодара остались без света из-за крупной аварии
Общество
25.11.2023 10:56
Аварийное отключение электричества в Прикубанском округе произошло утром 25 ноября.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ оказались обесточены ПС «ТГ-303» и 48 трансформаторных подстанций. Свет отключили на улицах: Красных Партизан, Круговой, Азовской, Заполярной и 1-е и 2-е отделение.
На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.
В «НЭСК» уточнили, что электричества также нет на улицах: Западный обход, Крылатской, Доватора, Кирпильской и 1-ой Гвардейской. Восстановить подачу энергоснабжения в Прикубанском округе планируют к 13:00.
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