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Более 10 улиц на западе Краснодара остались без света из-за крупной аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapadnyj-obhod-i-smr-v-krasnodare-ostalis-bez-sveta-iz-za-krupnoj-avarii
Более 10 улиц на западе Краснодара остались без света из-за крупной аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аварийное отключение электричества в Прикубанском округе произошло утром 25 ноября.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ оказались обесточены ПС «ТГ-303» и 48 трансформаторных подстанций. Свет отключили на улицах: Красных Партизан, Круговой, Азовской, Заполярной и 1-е и 2-е отделение.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В «НЭСК» уточнили, что электричества также нет на улицах: Западный обход, Крылатской, Доватора, Кирпильской и 1-ой Гвардейской. Восстановить подачу энергоснабжения в Прикубанском округе планируют к 13:00.

Читайте также: жителям Юбилейного микрорайона в Краснодаре 24 ноября отключили отопление для проведения ремонтных работ. Их планируют завершить 25 ноября.

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