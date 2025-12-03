Западная часть Геленджика останется без воды 4 декабря из-за ремонта сетей

Временное ограничение водоснабжения в западной части Геленджика и пригороде связано с работами на водопроводе между Новороссийском и селом Кабардинка.

К аварийно-восстановительным работам специалисты приступят 10:00 4 декабря. Их планируют завершить к 18:00. Еще шесть часов потребуется для заполнения трубопроводов и выхода на плановый режим подачи воды. Таким образом до конца суток без водоснабжения останутся жители:

территории от Тонкого мыса до улицы Герцена,

микрорайонов «Северный» и «Марьинский»,

ЖК «Кубанская марка»,

улицы Туристической,

Геленджикского проспекта (до улицы Герцена),

сел Виноградное, Марьина Роща и Бобрукова Щель.

Также в Кабардинке возможно снижение давления с частичными перебоями водоснабжения в районах, прилегающих к шоссе.

Местным жителям рекомендовали заранее запастись водой. Ее подвоз в многоквартирные дома будет организован по заявкам управляющих компаний по телефону: 8-(861)-412-10-33, сообщает пресс-служба ООО «КВГ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Новороссийска останутся без воды 4 декабря из-за работ на сетях. Водоснабжение ограничат в четверг с 10:00 до 18:00.

