Западная часть Геленджика останется без воды 4 декабря из-за ремонта сетей
Временное ограничение водоснабжения в западной части Геленджика и пригороде связано с работами на водопроводе между Новороссийском и селом Кабардинка.
К аварийно-восстановительным работам специалисты приступят 10:00 4 декабря. Их планируют завершить к 18:00. Еще шесть часов потребуется для заполнения трубопроводов и выхода на плановый режим подачи воды. Таким образом до конца суток без водоснабжения останутся жители:
- территории от Тонкого мыса до улицы Герцена,
- микрорайонов «Северный» и «Марьинский»,
- ЖК «Кубанская марка»,
- улицы Туристической,
- Геленджикского проспекта (до улицы Герцена),
- сел Виноградное, Марьина Роща и Бобрукова Щель.
Также в Кабардинке возможно снижение давления с частичными перебоями водоснабжения в районах, прилегающих к шоссе.
Местным жителям рекомендовали заранее запастись водой. Ее подвоз в многоквартирные дома будет организован по заявкам управляющих компаний по телефону: 8-(861)-412-10-33, сообщает пресс-служба ООО «КВГ».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Новороссийска останутся без воды 4 декабря из-за работ на сетях. Водоснабжение ограничат в четверг с 10:00 до 18:00.