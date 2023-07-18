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Западная часть Геленджика осталась без воды из-за прорыва на магистральном водоводе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapadnaya-chast-gelendzhika-ostalas-bez-vody-iz-za-proryva-na-magistralnom-vodovode
Западная часть Геленджика осталась без воды из-за прорыва на магистральном водоводе
Фото pixabay.com

Сигнал о прорыве на водоводе 400 мм, снабжающем всю западную часть города, поступил на пульт диспетчерской сегодня около 7:40.

Чтобы устранить аварийную ситуацию, водоснабжение ограничат в микрорайонах Марьинском, Северном, Тонкий мыс и в районе улице Туристической. Из-за того, что авария произошла на водоводе большого диаметра, точное время восстановления водоснабжения пока не известно.

«Прилагаются все усилия для устранения нештатной ситуации в максимально возможные краткие сроки. Телефон нашего круглосуточного колл-центра +78614121033», — сообщает пресс-служба ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик».

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