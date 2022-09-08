Занятость краснодарских школьников во время летних каникул составила почти 100%

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Свыше 245 тыс. школьников Краснодара в этом году летом отдохнули, оздоровились и нашли работу. Для них организовали лагеря дневного пребывания, трудовые, летние площадки. Дети посещали черноморские здравницы, выездные читальные залы и участвовали в походах.

Директор департамента образования Алексей Некрасов сообщил, что для учащихся на базе школ создали 79 профильных лагерей.

«С 25 мая по 7 июля было организовано 79 профильных лагерей на базе школ для 10 тыс. 216 детей. В две смены лагеря работали по пяти направлениям: патриотическое, естественнонаучное, спортивное, техническое и творческое. В это же время были организованы 30 лагерей труда и отдыха для 1 тыс. 220 подростков Краснодара. Дети работали на пришкольных участках, занимались озеленением территории», — сказал Некрасов.

Дневные площадки на базе школ посетили более 74 тыс. школьников. Вечерние спортивные — свыше 53 тыс. детей. Кроме лагерей работали кружки и секции в 27 учреждениях допобразования.

Кроме того, за счет местного бюджета организовали 215 однодневных и трехдневных туристических походов для 2 тыс. 500 учащихся. Также 206 школьников стали участниками девяти тематических экспедиций. Они побывали в Туапсинском, Апшеронском и Горячеключевском районах. А также в окрестностях города и на реке Кубань.

На Черноморском побережье организовали профильные смены для 590 детей. Кроме того, в детских спортивно-оздоровительных центрах «Ольгинка» и «Краснодарская смена» отдохнули 1 тыс. 500 школьников.

Временно трудоустроили летом свыше 3 тыс. 700 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Всего за летний период более 100 тыс. детей были охвачены всеми формами досуга. В том числе с 1 июня работали 44 летних досуговых площадок в Домах и Центрах культуры, муниципальных библиотеках, а также в городских парках.

В парках Краснодара, станицы Старокорсунской, скверах «Казачьей славы» и «Молодежном» работали шесть выездных читальных залов. Кроме того, для учащихся художественных школ и художественных отделений ДШИ города провели учебные выездные пленэры.

В культурно-оздоровительном центре «Премьера» в Анапе отдохнули 75 одаренных детей. Для более 1 тыс. детей, находившихся в реабилитационных учреждениях города, прошли 69 творческих мероприятий.

Во время летних каникул в учреждениях культуры временно трудоустроили 149 подростков. Всего управление культуры в этом году трудоустроит порядка 180 человек, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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