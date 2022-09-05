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Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году

Общество
05.09.2022 10:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/ura-kanikuly-kak-shkolniki-budut-otdyhat-v-novom-uchebnom-godu
Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году

Опубликовано официальное расписание школьных каникул на новый учебный год.

В школах, в которых учебный процесс организован по четвертям, осенние каникулы стартуют 29 октября. Продлятся они до 6 ноября. Зимние каникулы начнутся 31 декабря и закончатся 8 января. Весной школьники будут отдыхать с 8 по 16 апреля.

Учащиеся школ с обучением по триместрам отправятся на первые осенние каникулы с 10 по 16 октября. Вторые осенние продлятся с 21 по 27 ноября. Зимой дети будут отдыхать с 31 декабря по 8 января и с 20 по 26 февраля. Весенние каникулы продлятся с 3 по 9 апреля.

Для гибридной системы обучения первые каникулы установили в период с 29 октября по 6 ноября. Зимой школьники отправятся отдыхать с 31 декабря по 8 января и с 18 февраля по 26 февраля. Весенние каникулы продлятся с 8 по 16 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

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