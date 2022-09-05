Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
Опубликовано официальное расписание школьных каникул на новый учебный год.
В школах, в которых учебный процесс организован по четвертям, осенние каникулы стартуют 29 октября. Продлятся они до 6 ноября. Зимние каникулы начнутся 31 декабря и закончатся 8 января. Весной школьники будут отдыхать с 8 по 16 апреля.
Учащиеся школ с обучением по триместрам отправятся на первые осенние каникулы с 10 по 16 октября. Вторые осенние продлятся с 21 по 27 ноября. Зимой дети будут отдыхать с 31 декабря по 8 января и с 20 по 26 февраля. Весенние каникулы продлятся с 3 по 9 апреля.
Для гибридной системы обучения первые каникулы установили в период с 29 октября по 6 ноября. Зимой школьники отправятся отдыхать с 31 декабря по 8 января и с 18 февраля по 26 февраля. Весенние каникулы продлятся с 8 по 16 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.
Читайте также: как прошел День знаний в новых школах Краснодарского края.
- В парке Анапы 20 человек застряли на экстремальном аттракционе «Кондор»
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
- «Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео