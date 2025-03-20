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Занятия с ветеранами СВО проводят на базе спорткомплекса «Олимп» в Тимашевске

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zanyatiya-s-veteranami-svo-provodyat-na-baze-sportkompleksa-olimp-v-timashevske
Занятия с ветеранами СВО проводят на базе спорткомплекса «Олимп» в Тимашевске
Занятия с ветеранами СВО проводят на базе спорткомплекса «Олимп» в Тимашевске

Такие тренировки помогают бойцам восстановиться после ранений. Программу реабилитации для каждого из них подбирают индивидуально.

Все занятия проходят под чутким контролем тренера.

«Программа строится под всех своя, потому что у всех свои особенности и травмы. Под каждого человека нужно выстроить программу, чтобы та подходила конкретно ему. Буду готов принять дополнительное количество людей, если то потребуется», — сказал тренер Олег Шкурко.

Программу реализуют при поддержке районной администрации и Фонда «Защитники Отечества». Участвовать в ней могут бойцы, которые находятся на сопровождении Фонда.

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