Занятия с ветеранами СВО проводят на базе спорткомплекса «Олимп» в Тимашевске
Политика
20.03.2025 09:32
Такие тренировки помогают бойцам восстановиться после ранений. Программу реабилитации для каждого из них подбирают индивидуально.
Все занятия проходят под чутким контролем тренера.
«Программа строится под всех своя, потому что у всех свои особенности и травмы. Под каждого человека нужно выстроить программу, чтобы та подходила конкретно ему. Буду готов принять дополнительное количество людей, если то потребуется», — сказал тренер Олег Шкурко.
Программу реализуют при поддержке районной администрации и Фонда «Защитники Отечества». Участвовать в ней могут бойцы, которые находятся на сопровождении Фонда.
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