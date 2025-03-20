Аллея героев СВО появилась возле школы станицы Медведовской Тимашевского района

Речь идет о школе № 2 в Медведовской. На аллее около нее высадили 32 саженца сосны в память о жителях района, принимающих участие в специальной военной операции.

Местные жители отметили, что сосны — это не просто деревья, а символ стойкости и силы, олицетворение храбрости и мужества.

Ранее в Сочи открыли аллею героев СВО с памятником журналисту Борису Максудову. Он долгое время жил, учился в Сочи, работал на «Кубань 24». С первых дней начала СВО военкор федерального телеканала в своих материалах рассказывал о событиях CВО. Борис погиб при съемках репортажа в Запорожской области. Ему присвоен орден Мужества посмертно. В университете, где он учился, открыли стенд, посвященный выпускникам героям СВО.

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