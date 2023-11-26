Занятия отменили в школах и детских садах Анапы 27 ноября из-за непогоды

С 8:00 до 20:00 в Анапе выпало 14 мм осадков, порывы ветра достигали 23 м/с. За день поступило более 60 заявок о поваленных деревьях и сломанных ветках.

Сейчас специалисты продолжают восстанавливать повреждения на линиях энергоснабжения. На местах задействованы аварийные бригады, ожидаются дополнительные силы из других муниципалитетов.

По прогнозам с 21:00 до 1:00 ожидается максимальное усиление ветра с порывами до 27 м/с, а также нагонная волна на море. После ветер начнет стихать, но порывы будут достигать 24 м/с.

В связи с погодными условиями приняли решение сделать 27 ноября выходным днем для воспитанников детских садов, школ и учреждений допобразования. Их коллективы будут работать в штатном режиме, оценивая последствия и устраняя их вместе с городскими службами

Все службы работают в режиме повышенной готовности. В городе и сельских округах действуют мониторинговые группы.

Жителей курорта просят по возможности оставаться дома и усилить контроль за детьми. По данным спасателей, даже при снижении силы ветра возможны падения веток. Единый номер экстренных служб — 112, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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