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Занесло: в Сочи на заправке иномарка протаранила топливную колонку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zaneslo-v-sochi-na-zapravke-inomarka-protaranila-toplivnuyu-kolonku
Занесло: в Сочи на заправке иномарка протаранила топливную колонку
Фото Госавтоинспекция Сочи

ДТП произошло 5 декабря в 2:12 на улице Ленина, в районе дома № 286 Д.

По предварительным данным, 32-летний водитель BMW превысил скорость. При заезде на заправку «Роснефть» машину занесло. В результате иномарка на полном ходу врезалась в топливно-раздаточную колонку.

Водителю BMW потребовалась помощь медиков, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.

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