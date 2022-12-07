Занесло: в Сочи на заправке иномарка протаранила топливную колонку
Происшествия
07.12.2022 14:59
ДТП произошло 5 декабря в 2:12 на улице Ленина, в районе дома № 286 Д.
По предварительным данным, 32-летний водитель BMW превысил скорость. При заезде на заправку «Роснефть» машину занесло. В результате иномарка на полном ходу врезалась в топливно-раздаточную колонку.
Водителю BMW потребовалась помощь медиков, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.
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