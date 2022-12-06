Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Новороссийске иномарка снесла остановку и смяла дорожный знак

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-inomarka-snesla-ostanovku-i-smyala-dorozhnyj-znak
В Новороссийске иномарка снесла остановку и смяла дорожный знак
Фото «Наша газета. Новороссийск»

Авария произошла 6 декабря около 7:15 на проспекте Дзержинского.

По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Lexus не справился с управлением. Машина сошла с дороги и на полном ходу влетела в остановочный комплекс «ТЦ Южный». Остановка была разбита в щепки, также иномарка снесла дорожный знак.

В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения, пишет «Наша газета. Новороссийск».

Читайте также: в Динском районе на трассе внедорожник протаранил иномарку, пострадала женщина.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»
Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Рязанской области при взрыве на аэродроме погибли три человека
В Рязанской области при взрыве на аэродроме погибли три человека
Сергей Жуков отменил запрет на вход в камуфляже в бары «Руки вверх!» после инцидента в Краснодаре
Сергей Жуков отменил запрет на вход в камуфляже в бары «Руки вверх!» после инцидента в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Вернуть Арбат: мэр Краснодара предложил реконструировать улицу Чапаева
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. Стрелял из пневматики, добил молотком: жителю Новороссийска вынесли приговор за убийство собаки
  4. Вылет рейса из Томска в Сочи задержали на 8 часов, в аэропорту застряли 144 пассажира
  5. В Краснодаре ликвидировали пожар в 7-этажном здании с гостиницей и рестораном
  6. В Адыгее пожарные более 14 часов тушили возгорание на маслозаводе
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях