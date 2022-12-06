В Новороссийске иномарка снесла остановку и смяла дорожный знак

Авария произошла 6 декабря около 7:15 на проспекте Дзержинского.

По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Lexus не справился с управлением. Машина сошла с дороги и на полном ходу влетела в остановочный комплекс «ТЦ Южный». Остановка была разбита в щепки, также иномарка снесла дорожный знак.

В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения, пишет «Наша газета. Новороссийск».

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