В Новороссийске иномарка снесла остановку и смяла дорожный знак
Происшествия
06.12.2022 15:15
Авария произошла 6 декабря около 7:15 на проспекте Дзержинского.
По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Lexus не справился с управлением. Машина сошла с дороги и на полном ходу влетела в остановочный комплекс «ТЦ Южный». Остановка была разбита в щепки, также иномарка снесла дорожный знак.
В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения, пишет «Наша газета. Новороссийск».
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