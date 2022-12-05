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В Динском районе на трассе внедорожник протаранил иномарку, пострадала женщина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-na-trasse-vnedorozhnik-protaranil-inomarku-postradala-zhenshhina
В Динском районе на трассе внедорожник протаранил иномарку, пострадала женщина
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

ДТП, в котором пострадала 28-летняя женщина, произошло 5 декабря около 15:00 в районе станицы Новотитаровской на 11 км трассы Краснодар — Ейск.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видна сильно поврежденная легковушка, стоящая в кювете.

По предварительным данным, 63-летний водитель Toyota Land Cruiser не выбрал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди Opel Corsa. За рулем Opel находилась 28-летняя женщина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.

От удара легковушка вылетела с дороги и врезалась в препятствие. В результате ДТП водитель получила травмы.

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