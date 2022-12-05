В Краснодаре иномарка протаранила два припаркованных автомобиля около стадиона «Кубань»

Авария произошла 5 декабря около 14:00 на улице Переходной напротив дома № 51 на улице Вишняковой.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Renault ехал по улице Переходной со стороны улицы Новороссийской в сторону улицы Дмитриевская Дамба. Он не учел габариты своего автомобиля и наехал на припаркованные автомобили Ford и Mitsubishi, в которых не было людей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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