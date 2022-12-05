В Краснодарском крае в жестком лобовом ДТП погибли два человека

Смертельная авария произошла 4 декабря в 17:30 в Красноармейском районе на автодороге Краснодар — Славянск-на-Кубани возле станицы Марьянской.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля BMW допустил выезд на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 45-летнего мужчины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пассажиры Mitsubishi, 64-летний мужчина и 45-летняя женщина, погибли на месте от полученных травм. Водители иномарок получили травмы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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