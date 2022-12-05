В Белореченском районе в перевернувшейся иномарке погиб 19-летний пассажир

ДТП произошло 4 декабря около 6:00 в районе 6 км трассы Белореченск — станица Гиагинская. В результате аварии один человек погиб и еще трое получили травмы.

По предварительным данным, 30-летний водитель Chevrolet Lanos превысил скорость и не справился с управлением. Легковушка вылетела с дороги и опрокинулась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии 19-летний пассажир иномарки погиб до приезда скорой помощи. Водителя и еще двух пассажиров доставили в ЦРБ с различными травмами. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Всего на Кубани со 2 по 4 декабря зафиксировали 58 ДТП. В них погибли восемь человек и 68 получили различные травмы. За этот период произошло 17 ДТП с участием пешеходов. Один человек погиб, еще 16 пострадали.

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Превышение скорости стало причиной девяти аварий. Погибли два человека и пострадали 11. Из-за выезда на встречную полосу произошло три ДТП, в которых погибли трое и еще четыре человека были госпитализированы.

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