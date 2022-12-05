В Сочи внедорожник Lexus собрал пробку на трассе, опрокинувшись после ДТП

ДТП произошло утром 5 декабря на трассе Джубга — Сочи — граница с Абхазией перед поворотом на поселок Кудепста.

Последствия дорожного происшествия выложили в соцсети. На кадрах видно, что внедорожник Lexus опрокинулся на левый бок. По словам очевидцев, участниками аварии стали еще три автомобиля, из-за этого на трассе на время образовалась пробка в сторону Адлера.

Обстоятельства ДТП в районе Кудепсты еще уточняются.

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