В Сочи «Нива» протаранила четыре припаркованных машины и опрокинулась на крышу

Видео t.me/chp_sochi

ДТП произошло 11 ноября в 00:20 на улице Егорова в районе дома № 1а рядом с парком «Ривьера». Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

По предварительным данным, водитель «Нивы» превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль наехал на бордюр, после чего продолжил движение и врезался в припаркованные BMW, «Лада Веста», Volkswagen и ВАЗ. В этот момент водителей в стоящих машинах не было. После этого внедорожник опрокинулся на крышу.

«В результате ДТП пострадавших нет», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в ОГИБДД УВД по Сочи.

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