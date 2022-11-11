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В Сочи «Нива» протаранила четыре припаркованных машины и опрокинулась на крышу

Происшествия
11.11.2022 12:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-niva-protaranila-chetyre-priparkovannyh-mashiny-i-oprokinulas-na-kryshu
Видео t.me/chp_sochi

ДТП произошло 11 ноября в 00:20 на улице Егорова в районе дома № 1а рядом с парком «Ривьера». Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

По предварительным данным, водитель «Нивы» превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль наехал на бордюр, после чего продолжил движение и врезался в припаркованные BMW, «Лада Веста», Volkswagen и ВАЗ. В этот момент водителей в стоящих машинах не было. После этого внедорожник опрокинулся на крышу.

«В результате ДТП пострадавших нет», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в ОГИБДД УВД по Сочи.

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