Занесло на встречку: один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Горячим Ключом
Происшествия
28.08.2023 12:12
Смертельная авария произошла 28 августа около 6:00 на 1408-м километре трассы М-4 «Дон».
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 ехал со стороны Джубги в сторону Краснодара и не выбрал безопасную скорость. Из-за этого машину занесло на встречную полосу, где она врезалась в «Лада Ларгус».
В результате ДТП пассажир отечественной легковушки скончался до приезда скорой помощи. Пострадали 4 человека: оба водителя и два пассажира «Лада Ларгус». Всех пострадавших госпитализировали с множественными травмами.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает ОГИБДД Горячего Ключа в Telegram.
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