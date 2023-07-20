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Занесло на мокрой дороге: водитель легковушки врезался в столб и погиб в Гулькевичском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zaneslo-na-mokroj-doroge-voditel-legkovushki-vrezalsya-v-stolb-i-pogib-v-gulkevichskom-rajone
Занесло на мокрой дороге: водитель легковушки врезался в столб и погиб в Гулькевичском районе
Фото t.me/gibdd123region

ДТП, в котором один человек погиб и еще трое получили травмы, произошло 19 июля около 12:00 на улице Восточной в поселке Венцы Заря.

По предварительным данным 34–летний мужчина за рулем Mitsubishi не справился с управлением на мокрой от дождя дороге. Автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в опору ЛЭП.

В результате аварии водитель скончался на месте ДТП. Трем пассажирам, 30-летней женщине и ее детям — 10-летнему мальчику и 8-летней девочке — была оказана разовая медпомощь.

Установлено, что дети не были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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