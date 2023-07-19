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Пострадали пятеро, водитель цел — лобовое ДТП двух «Фольксвагенов» в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-chelovek-postradali-v-zhestkom-lobovom-dtp-v-krasnodarskom-krae
Пострадали пятеро, водитель цел — лобовое ДТП двух «Фольксвагенов» в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла вечером 19 июля в Усть-Лабинском районе на автодороге Некрасовская — Братский.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf при повороте налево не уступил дорогу машине Volkswagen Polo, двигавшейся во встречном направлении.

В результате лобового столкновения пострадали пять человек: 21-летний пассажир Golf, 70-летний водитель Polo и трое пассажиров 44, 21 и 9 лет. Водитель Golf не пострадал

По факту ДТП госавтоинспекторы проводят проверку. Устанавливают обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: пять человек пострадали в лобовом ДТП в Брюховецком районе. Авария произошла 16 июля около 5:00 в районе 27 км трассы «Тимашевск — Приморско-Ахтарск».

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