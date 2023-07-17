Пять человек пострадали в лобовом ДТП в Брюховецком районе

Авария произошла 16 июля около 5:00 в районе 27 км трассы «Тимашевск — Приморско-Ахтарск».

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Hyundai выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Opel под управлением 46-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров Opel — 43-летний мужчина, 46-летняя женщина и 13-летний подросток. Водителя Hyundai госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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