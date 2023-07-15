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Две легковушки столкнулись лоб в лоб в Динском районе, пострадали 7 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-legkovushki-stolknulis-lob-v-lob-v-dinskom-rajone-postradali-7-chelovek
Две легковушки столкнулись лоб в лоб в Динском районе, пострадали 7 человек
Фото t.me/mvd_23

ДТП произошло 15 июля около 13:00 на трассе «Краснодар — Кропоткин».

По предварительным данным, водитель автомобиля LADA выехал на встречку и столкнулся с Reno.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира отечественной легковушки и водитель иномарки и три пассажира 15 и 14 лет. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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