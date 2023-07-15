Две легковушки столкнулись лоб в лоб в Динском районе, пострадали 7 человек
Происшествия
15.07.2023 16:07
ДТП произошло 15 июля около 13:00 на трассе «Краснодар — Кропоткин».
По предварительным данным, водитель автомобиля LADA выехал на встречку и столкнулся с Reno.
В результате аварии пострадали водитель и два пассажира отечественной легковушки и водитель иномарки и три пассажира 15 и 14 лет. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: микроавтобус с пассажирами врезался в столб в Тимашевском районе на пути в Латвию.