Микроавтобус с пассажирами врезался в столб в Тимашевском районе на пути в Латвию
Происшествия
15.07.2023 11:13
Авария произошла 15 июля около 5:00 на 36 км трассы «Краснодар — Ейск».
По предварительным данным, 55-летний водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes ехал из Симферополя в Латвию. Он превысил скорость, съехал с дороги и врезался в столб.
В результате ДТП пострадали два пассажира. Всего в микроавтобусе ехали 14 человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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