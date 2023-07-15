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Микроавтобус с пассажирами врезался в столб в Тимашевском районе на пути в Латвию

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mikroavtobus-s-passazhirami-vrezalsya-v-stolb-v-timashevskom-rajone-na-puti-v-latviyu
Микроавтобус с пассажирами врезался в столб в Тимашевском районе на пути в Латвию
Фото t.me/mvd_23

Авария произошла 15 июля около 5:00 на 36 км трассы «Краснодар — Ейск».

По предварительным данным, 55-летний водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes ехал из Симферополя в Латвию. Он превысил скорость, съехал с дороги и врезался в столб.

В результате ДТП пострадали два пассажира. Всего в микроавтобусе ехали 14 человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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