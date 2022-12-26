Занесло на мокрой дороге: два человека пострадали в ДТП в Сочи

Авария произошла утром 26 декабря перед Мамайским тоннелем у выезда в сторону Джубги.

По предварительным данным, водитель ВАЗ превысил скорость и не справился с управлением на мокрой дороге. Автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Вестой», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали два человека. Обстоятельства аварии уточняются.

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