Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Занесло на мокрой дороге: два человека пострадали в ДТП в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zaneslo-na-mokroj-doroge-dva-cheloveka-postradali-v-dtp-v-sochi
Занесло на мокрой дороге: два человека пострадали в ДТП в Сочи
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла утром 26 декабря перед Мамайским тоннелем у выезда в сторону Джубги.

По предварительным данным, водитель ВАЗ превысил скорость и не справился с управлением на мокрой дороге. Автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Вестой», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали два человека. Обстоятельства аварии уточняются.

Читайте также: два человека погибли в массовом ДТП с грузовиками в Северском районе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Символ 2023 года: кролик или кот?
Символ 2023 года: кролик или кот?
Крупный пожар в торговом центре произошел в Тбилисском районе
Крупный пожар в торговом центре произошел в Тбилисском районе
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Туман, мокрый снег и сильный ветер ожидаются 25 декабря в Краснодарском крае
Туман, мокрый снег и сильный ветер ожидаются 25 декабря в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Курбан Бердыев стал главным тренером ФК «Сочи»
  3. СМИ: «Краснодар» интересуется защитником «Црвены Звезды» и полузащитником «Карабаха»
  4. Кадровые перестановки: где есть шанс найти новую работу в 2023 году
  5. Съемка с Бузовой за 350 тыс. рублей: 38 человек в Краснодаре пожаловались на модельное агентство
  6. Врачи спасли жизнь матери двоих детей, потерявшей сознание на улице в Лабинске
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях