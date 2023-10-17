Зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы стал Сергей Алтухов

На пленарном заседании Госдумы 17 октября было принято решение о назначении депутата «Единой России» от Краснодарского края Сергея Алтухова заместителем председателя комитета по экономической политике парламента страны.

Сергей Алтухов занял пост Сергея Сокола, возглавившего Верховный Совет Хакасии. Алтухов будет курировать вопросы регулирования рынка алкоголя и табака, перспективные направления экономического развития черноморских курортов и поддержку новых высокотехнологичных производств.

В октябре 2021 года Сергея Алтухова избрали в Госдуму от одномандатного округа № 49 Краснодарского края, в который входят Геленджик, Туапсе, Новороссийск, Горячий Ключ и Северский район.

Во время весенней сессии Сергей Алтухов предложил запретить продвигать и продавать винодельческую продукцию из недружественных России стран в точках общепита и в транспорте, а также обязать заместить ее вином российского производства. Также Алтухов является автором законопроектов по поддержке отечественных виноделов, внедрению цифрового рубля, легализации майнинга и криптовалют, запрета офшорным компаниям участвовать в концессионных соглашениях в ЖКХ.

Кубанский депутат занимается законотворческой работой по интеграции новых регионов в правовое поле России и оказывает шефскую помощь жителям Рубежного со стройматериалами и гуманитарными грузами. Парламентарий от Краснодарского края участвует в передаче оборудования и обмундирования добровольческим казачьим формированиям БАРС в зоне спецоперации.

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