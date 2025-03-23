Заморозки в Краснодарском крае сохранятся до 25 марта

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в некоторых муниципалитетах Кубани по ночам столбики термометров будут опускаться ниже 0 °С.

Ожидается, что 24 и 25 марта в ночное и утреннее время в предгорных и восточных районах Краснодарского края температура воздуха будет доходить до -1…-3 °С. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.

Из-за заморозков на поверхности почвы возрастает риск гибли и повреждения растений — цветков и завязей косточковых плодовых и семечковых культур. Их рекомендуют укрыть нетканым материалом, полимерной пленкой или соломой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: сильная магнитная буря накрыла 23 марта Краснодарский край. Около 3 часов ночи к орбите планеты Земля приблизилось облако плазмы, состоящее из протонов и электронов. Из-за этого произошло ожидаемое ухудшение геомагнитной обстановки. Наиболее вероятным считается достижение магнитной бурей класса G3. Вероятность того, что она достигнет уровня G4, составляет всего около 10%.

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