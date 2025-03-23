Сильная магнитная буря накрыла 23 марта Краснодарский край

Около 3 часов ночи к орбите планеты Земля приблизилось облако плазмы, состоящее из протонов и электронов. Из-за этого произошло ожидаемое ухудшение геомагнитной обстановки.

«Общая продолжительность связанных с этим геомагнитных возмущений составит более 30 часов. Наиболее сильные магнитные бури ожидаются 23 марта до 15:00», — написал в Telegram синоптик Михаил Леус.

Наиболее вероятным считается достижение магнитной бурей класса G3. Вероятность того, что она достигнет уровня G4, составляет всего около 10%.

Предварительно, изменения магнитосферы Земли могут вызвать так называемые северные сияния в регионах России, где их обычно не бывает.

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