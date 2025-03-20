Заморозки в Краснодарском крае сохранятся до 23 марта

МЧС Краснодарского края продлило до воскресенья экстренное предупреждение о заморозках до -3 °С на территории региона.

По данным синоптиков, ночью и утром 21, 22 и 23 марта местами в крае ожидаются заморозки в воздухе -1…-3 °С, что классифицируется как опасное явление.

Из-за заморозков на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели цветков и завязей плодовых косточковых деревьев, а также теплолюбивых растений. Чтобы защитить растения от мороза, необходимо укрыть их соломой или пленкой. Молодые ростки можно накрыть грубой гофрированной бумагой, пузырчатой пленкой или соломой.

В случае чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по номерам 112, 01, 101 и 8 (861) 250-60-34, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заморозки до -3 °С прогнозируют в Краснодарском крае 19-21 марта.

Читайте также: дождь с мокрым снегом и гололедица ожидаются 20 марта в Краснодарском крае.

Подпишись, здесь всегда интересно.