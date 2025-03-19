Дождь с мокрым снегом и гололедица ожидаются 20 марта в Краснодарском крае

По данным синоптиков, в четверг на Кубани ожидается переменная облачность, местами пройдут осадки. Ночью и утром местами прогнозируется туман.

В целом по краю ночью и утром возможен мокрый снег, в предгорных районах и горах — снег. Днем прогнозируется дождь и мокрый снег. На дорогах возможно образование гололедицы. Ветер будут дуть с северного направления со скоростью 4-9 м/с, утром и днем порывы ветра местами будут достигать 12-14 м/с, а на западе края — 15 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до 0…-5°С. В предгорных районах ночью будет холоднее -2…-7°С. В горах ночью ожидаются морозы до -10…-15°С, днем -5…-10°С. Ночью и утром местами в южной половине края и в центральных районах прогнозируются заморозки в воздухе до -1…-3°С. Днем воздух прогреется до +6…11°С, местами в юго-восточных районах до +4…9°С.

На Черноморском побережье осадков не ожидается. Температура ночью составит 0…+5°С, днем поднимется до +7…12°С. Направление ветра сохранится северо-восточное. Днем ветер усилится до 9-14 м/с, местами порывы будут достигать 17-22 м/с.

В Краснодаре в четверг осадков не ожидается. Ночью и утром прогнозируются заморозки в воздухе -1…-3°С. Днем воздух прогреется до +8…10°С. Скорость ветра ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заморозки до -3 °С прогнозируют в Краснодарском крае 19-21 марта.

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