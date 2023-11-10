Заморозки, туманы и сильный ветер ожидаются 11 ноября в Краснодарском крае

В субботу в регионе сохранится теплая и сухая погода. В этот день ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет туман. Ветер восточный 5-10 м/с, с порывами до 15-17 м/с днем.

Днем температура воздуха прогреется до +14…19 °С, а ночью опустится до -1…+4 °С. В горах и предгорных районах ночью похолодает до -1…-6 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Порывы восточного ветра днем достигнут 15-20 м/с. Днем потеплеет до +17…22 °С, а ночью столбики термометров опустятся до +6…11 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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