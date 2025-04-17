Заморозки, туман, сильный ветер и до +24 °С ожидаются 18 апреля на Кубани

По прогнозам синоптиков, весна держит курс на устойчивое тепло. Однако, в пятницу 18 апреля в некоторых районах Краснодарского края по-прежнему возможны утренние заморозки.

В целом по краю в этот день ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром отдельные районы окутает туман. Ветер восточный, 4–9 м/с. Днем и вечером возможны порывы 12–14 м/с.

Температура воздуха ночью составит +5…+10°С, в юго-восточных предгорных районах +0…+5°С. Ночью и утром местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-2°С. Днем воздух прогреется до +19…+24°С.

На Азовском побережье ожидается +16…+21°С. В горах ночью столбики термометров покажут +3…-2°С, днем потеплеет до +6…+11°С. На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6–11 м/с, местами порывы 12–14 м/с. Ночью будет +6…+11°С, днем воздух прогреется до +16…+21°С.

В Краснодаре осадков не ожидается, будет переменная облачность. Ветер восточный. Ночью 4–9 м/с, а днем — 6–11 м/с.

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Ночью термометры покажут +6…+8°С, днем +21…+23°С, сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

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