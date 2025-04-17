Поставки турецких фруктов и овощей на Кубань могут снизиться из-за заморозков

Заморозки в Турции привели к потере около 80% урожая винограда и 50% урожая абрикосов, яблок и черешни.

Об этом сообщил профессор Университета Коньи Халук Гедикоглу, один из ведущих специалистов по международной экономике сельского хозяйства. По его словам, такие потери приведут к снижению объемов производства и, соответственно, уменьшению экспорта в Россию в этом году.

Он отметил, что данные о погубленных заморозками посевах поступают от фермеров, и эти цифры отражают в среднем ситуацию в масштабах всей страны. Также по словам Гедикоглу, экспорт сократится еще и потому, что заморозки не позволят получить достаточно продукции нужного качества — холод негативно повлиял на многие фрукты и овощи.

«Кроме того, ожидается, что удары заморозков еще продолжатся. Проблема тут в том, что сейчас морозы ударили по завязям. Они их убили. Соответственно, плодов из таких цветков уже не получить», — цитирует Гедикоглу ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поставки лимонов из Турции в Россию временно прекратят из-за заморозков.

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