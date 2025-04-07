Поставки лимонов из Турции в Россию временно прекратят из-за заморозков
Министерство торговли Турции временно приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля после заморозков в южных регионах, чтобы защитить внутренний рынок и предотвратить спекулятивный рост цен.
Такое решение приняли после исследования последствий недавних заморозков в Адане, Мерсине и Хатае.
«Компетентные органы внимательно следят за балансом спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, а также за динамикой цен внутри страны и за рубежом для обеспечения продовольственной безопасности», — говорится в заявлении Минторга Турции.
Турецкие власти продолжат мониторинг рыночной ситуации, планируют активно сотрудничать с организациями государственного и частного секторов, а также при необходимости рассмотрят дополнительные меры для предотвращения манипуляций на продовольственных рынках, сообщает RT.
Читайте также: урожай мандаринов и лимонов в Сочи за год сократился на 29%.