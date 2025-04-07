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Поставки лимонов из Турции в Россию временно прекратят из-за заморозков

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/postavki-limonov-iz-turcii-v-rossiyu-vremenno-prekratyat-iz-za-zamorozkov
Поставки лимонов из Турции в Россию временно прекратят из-за заморозков
Фото freepik.com

Министерство торговли Турции временно приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля после заморозков в южных регионах, чтобы защитить внутренний рынок и предотвратить спекулятивный рост цен.

Такое решение приняли после исследования последствий недавних заморозков в Адане, Мерсине и Хатае.

«Компетентные органы внимательно следят за балансом спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, а также за динамикой цен внутри страны и за рубежом для обеспечения продовольственной безопасности», — говорится в заявлении Минторга Турции.

Турецкие власти продолжат мониторинг рыночной ситуации, планируют активно сотрудничать с организациями государственного и частного секторов, а также при необходимости рассмотрят дополнительные меры для предотвращения манипуляций на продовольственных рынках, сообщает RT.

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