Заморозки ожидаются ночью 9 апреля на Кубани, а днем будет по-летнему жарко

По данным синоптиков, в первой половине дня 9 апреля в Краснодарском крае дождей не ожидается, но небо будет временами затянуто облаками.

Во второй половине дня и вечером в юго-восточных предгорных районах могут пройти дожди с грозами.

Местами в крае возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1…-3°С. Днем воздух прогреется до +20…+25°С. В горных районах температура днем поднимется до +18°С. На Черноморском побережье ночью +10…+15°С, днем столбики термометров покажут +19…+24°С.

На Кубани 9 апреля будет ветрено, местами порывы восточного ветра будут достигать 12-14 м/с, днем и вечером в отдельных районах ветер усилится до 15-18 м/с. На Черноморском побережье местами порывы ветра достигнут 25-28 м/с.

В Краснодаре 9 апреля будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8…+10°С, днем +22…+24°С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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