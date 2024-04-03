Кубанский синоптик назвал вбросом прогноз об аномально жарком лете в России

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что лето в этом году будет самым жарким за всю историю наблюдений. По словам профессора КубГАУ, кандидата географических наук Юрия Ткаченко, такие прогнозы появляются в соцсетях и СМИ каждый год и набирают много просмотров.

Юрий Ткаченко заявил о том, что никто не может предсказать, какой будет солнечная активность через два месяца.

«В соцсетях каждый год появляются сообщения, мол, это лето будет самым жарким в истории. Возникает вопрос: где? С таким же успехом можно было бы сказать, что и зима у нас сбыла аномально холодной: в Якутии, например, температура опускалась до -72 градусов. В то же время в Краснодаре мы наблюдали довольно теплую погоду. Так какой была зима в России: холодной или теплой? Когда нет конкретики — это не более чем вброс», — рассказал метеоролог.

Эксперт уточнил, что суточный прогноз оправдывается на 93%, трехдневный — на 85%, а прогноз на две недели — уже на 50%.

Также Юрий Ткаченко назвал «обычной для апреля ситуацией» потепление до +28 градусов в Краснодаре. Он добавил, что в начале апреля 1975 года на Кубани воздух прогревался до +32 градусов.

Юрий Ткаченко напомнил, что погода на юге зависит от воздушных потоков над центральной Россией. Сейчас произошла смена циркуляции с зимней на летнюю. Над Москвой господствует циклон, который закручивает теплый воздух, доходящий до Краснодарского края. Это вызывает резкую смену температур.

В ближайшие дни в регионе начнутся дожди, а температура днем будет достигать +11…+16 градусов. По словам метеоролога, температурные качели жители Кубани будут ощущать до начала лета, пишут «Краснодарские известия».