Синоптики прогнозируют затяжную весну и жаркое лето в Сочи

В региональном гидрометцентре сообщили, летом в городе-курорте осадков станет меньше.

К концу марта в Сочи установилась солнечная погода. Несмотря на температуру воздуха выше +15 °С, некоторые отдыхающие уже открыли для себя курортный сезон, загорая на пляжах. По прогнозам, весна будет спокойной и затяжной, а лето очень жарким — +30…35 °С. Дождей будет мало.

Тем не менее снег в горах будет сходить долго, так как температура воздуха в этих местах будет ниже, чем в предгорных районах города-курорта и в его прибрежной части, сообщает РИА «Новости».

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