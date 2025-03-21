Заморозки и сильный ветер ожидаются 22 марта в Краснодарском крае

По данным синоптиков, в субботу на Кубани осадков почти не ожидаются, но на небе временами будут появляться тучи. На юге региона местами возможен дождь, а в предгорье и горах — мокрый снег и снег.

Ночью и утром в выходные дни местами прогнозируются заморозки в воздухе -1…-3 °С. Температура воздуха в целом по краю ночью 0…+5 °С, днем воздух прогреется до 8…13 °С. В юго-восточных районах будет немного холоднее — 3…8 °С. В горах ночью температура опустится ниже нуля до -5…-10 °С, днем также сохранится мороз до -1…-6 °С.

На территории края в субботу будет дуть умеренный северо-восточный со скоростью 4-9 м/с. Днем и вечером местами порывы ветра усилятся до 12-14 м/с.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, без осадков. в Туапсинском районе днем местами небольшой дождь. Температура ночью 2…7 °С, днем 7…12 °С.

Ветер сохранится северо-восточный 6-11 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с. В районе Новороссийска ночью порывы ветра усилятся до 15-17 м/с.

В Краснодаре в субботу временами будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 1…3 °С, днем потеплеет до 9…11 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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