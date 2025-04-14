Заморозки, дожди, лавины и до +20 ожидаются 15 апреля на Кубани

По прогнозам синоптиков, в первой половине дня во вторник в Краснодарском крае ожидается переменная облачность, во второй — возможен небольшой дождь.

По данным Краснодарского ЦГМС, небольшие осадки в виде дождя ожидаются в восточной части края во второй половине дня и вечером. В целом по краю температура воздуха ночью опустится до 3…8 °С, днем воздух прогреется до 15…20 °С. В горах ночью температура опустится до -2…-7 °С , днем ожидается 0…-5, в юго-восточных предгорных районах 10…15 °С. Местами в северной половине края и в юго-восточных предгорных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-3 °С.

Северо-восточный и восточный ветер будет дуть ночью со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с, днем — 7-12 м/с, местами с порывами 15-20 м/с.

На побережье Черного моря ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы северо-восточного, восточного ветра будут достигать 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. В Новороссийске прогнозируют порывы до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью на побережье 5…10°С, днем воздух прогреется до 13…18°С.

В Краснодаре во вторник ожидают переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный ночью 5-10 м/с с порывами до 12 м/с, днем 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит 6…8°С, днем воздух прогреется до 18…20°С.

Также на территория края продолжает действовать штормовое предупреждение о лавиноопасности. С 18:00 14 апреля до 18:00 16 апреля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тыс. м будет лавиноопасно.

Жителям и гостям региона спасатели рекомендуют не посещать горные районы во время снегопада и непогоды. Находясь в горах нужно следить за изменениями погоды и избегать склонов крутизной более 30° без растительности. В случае схода лавины следует укрыться за скалой или деревом.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить с мобильных телефонов по коротким номерам: 112 или 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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