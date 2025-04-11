Заморозки до -6 °C прогнозируют на Кубани до 14 апреля

Штормовое предупреждение о заморозках в Краснодарском крае объявили с 12 до 14 апреля.

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 12, 13 и 14 апреля местами в Краснодарском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1°C …-3°C. В юго-восточных предгорных районах 12 и 13 апреля прогнозируют -1°C…-6°C, а 14 апреля -1…-3°C.

В связи с заморозками на поверхности почвы возрастает риск повреждения и гибели цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур, а также теплолюбивых растений. Рекомендуется принять меры по защите растений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номерам 112, 01, 101 или 8 (861) 250-60-34, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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По данным синоптиков, утром и в первой половине дня 11 апреля в Анапе и Темрюкском районе ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с. Высота волн составит 1,5-2,5 м, а местами — 3-4 м.

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