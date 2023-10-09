Заморозки до -4°С ожидаются в Краснодарском крае в ближайшие дни

По данным Краснодарского гидрометцентра, ночью и утром 11 и 12 октября местами в крае, кроме Азовского и Черноморского побережья, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -4°С.

Уточняется, что заморозки возможны в Краснодаре и еще в 33 муниципалитетах, в том числе в Горячем Ключе, Армавире, Апшеронском, Абинском, Белоглинском, Белореченском, Брюховецком, Выселковском, Гулькевичском, Динском, Кавказском, Калининском, Каневском, Кореновском, Красноармейском, Крыловском, Крымском, Курганинском, Кущевском, Лабинском, Ленинградском, Мостовском, Новокубанском, Новопокровском, Отрадненском, Павловском, Северском, Староминском, Тбилисском, Тимашевском, Тихорецком, Успенском и Усть-Лабинском районах.

Аграриев предупреждает о том, что высока вероятность повреждения и полной гибели сельскохозяйственных культур и теплолюбивых растений, сообщает пресс-служба министерство ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.

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